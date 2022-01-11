Жителям прифронтового Донбасу доступні субсидії на електроенергію: важливий нюанс

Понад 14 тисяч сімей у прифронтових районах Донбасу можуть оформити субсидії на електроенергію. Але за умови, що різко зросло використання електрики на опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Повідомляється, що деякі населені пункти в районі лінії розмежування залишаються без централізованого теплопостачання та/або газопостачання. В результаті у жителів немає іншого виходу, як використовувати електрообігрівачі, а деякі будинки перевели на електричне опалення. Відповідно зросли обсяги споживання, і людям почали приходити платіжки з великими сумами.
Також повідомляться, що середнє споживання в опалювальний період однієї сім'ї з урахуванням використання електроенергії для обігріву квартир становить від 2 000 до 3 700 кВт*год на місяць. Таким чином, в опалювальний сезон 2020-2021 років на оплату витрачали від 2 000 до понад 3 300 гривень.
Але є важливий нюанс - якщо переобладнання квартири (будинку) під таке опалення зафіксовано в акті, то можна скористатися субсидією на оплату електроенергії. Якщо житло офіційно не переобладнано, то немає і можливості оформити субсидію.
Постановою Кабміну від 11 серпня 2021 р. № 859 знижений тариф (по 90 копійок за кВт*год) мешканцям таких будинків був скасований. Це призвело до зростання оплати за електроенергію в опалювальний сезон 2021-2022 років Від 3 360 до 6 216 гривень на місяць, що може становити до половини середньої зарплати в регіоні.
У такій складній ситуації опинилися майже 14,2 тисяч сімей, з яких тільки близько 9% мають право на субсидію. Така ситуація мала місце в селищі Зайцеве, містах Мар'їнка, Красногорівка, Гірник, Новогродівка в Донецькій області і в селищі Трьохізбенка в Луганській областію
Напередодні старту опалювального сезону Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання субсидій на комунальні послуги. Жителі населених пунктів на лінії розмежування отримали право на пільгову оплату електроенергії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в українців можуть забрати субсидії, а також про те, хто ризикує залишитися без виплат.