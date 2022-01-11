Жителям прифронтового Донбасу доступні субсидії на електроенергію: важливий нюанс

Повідомляється, що деякі населені пункти в районі лінії розмежування залишаються без централізованого теплопостачання та/або газопостачання. В результаті у жителів немає іншого виходу, як використовувати електрообігрівачі, а деякі будинки перевели на електричне опалення. Відповідно зросли обсяги споживання, і людям почали приходити платіжки з великими сумами.

Також повідомляться, що середнє споживання в опалювальний період однієї сім'ї з урахуванням використання електроенергії для обігріву квартир становить від 2 000 до 3 700 кВт*год на місяць. Таким чином, в опалювальний сезон 2020-2021 років на оплату витрачали від 2 000 до понад 3 300 гривень.

Але є важливий нюанс - якщо переобладнання квартири (будинку) під таке опалення зафіксовано в акті, то можна скористатися субсидією на оплату електроенергії. Якщо житло офіційно не переобладнано, то немає і можливості оформити субсидію.

Постановою Кабміну від 11 серпня 2021 р. № 859 знижений тариф (по 90 копійок за кВт*год) мешканцям таких будинків був скасований. Це призвело до зростання оплати за електроенергію в опалювальний сезон 2021-2022 років Від 3 360 до 6 216 гривень на місяць, що може становити до половини середньої зарплати в регіоні.

У такій складній ситуації опинилися майже 14,2 тисяч сімей, з яких тільки близько 9% мають право на субсидію. Така ситуація мала місце в селищі Зайцеве, містах Мар'їнка, Красногорівка, Гірник, Новогродівка в Донецькій області і в селищі Трьохізбенка в Луганській областію

Напередодні старту опалювального сезону Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання субсидій на комунальні послуги. Жителі населених пунктів на лінії розмежування отримали право на пільгову оплату електроенергії.