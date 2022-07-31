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Жителям Криму приходить розуміння про загрозу війни на півострові, - Міноборони

Фото: Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (finbalance.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Настрої населення в тимчасово окупованому Криму змінюються. До жителів приходить розуміння щодо ризику загрози війни на території півострова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", – сказав Скібіцький.

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