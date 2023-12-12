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Жителям Черкасской области уведомления о тревоге будут приходить на телефон

Вторник 12 декабря 2023 17:04
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Жителям Черкасской области уведомления о тревоге будут приходить на телефон Иллюстративное фото: жителям Черкасской области уведомления о тревоге будут приходить на телефон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черкасской области из-за сбоя работы оператора "Киевстар" частично не работает система оповещения о воздушной тревоге. Такие уведомления будут приходить на телефон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

По его словам, в Черкассах на фоне сбоя в “Киевстар” не сработает небольшая часть сирен. Их может не быть слышно в районе Черкасского национального университета, областной больницы, железнодорожного вокзала и по ул. Сумгаитской от Академика Королева до Пограничника Лазаренко.

При этом в Уманской общине система оповещения временно не работает. О тревоге будут информировать полицейские и спасатели при помощи громкоговорителей.

"Мы решили по области применить сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать сообщения на телефоны с громким звуковым сопровождением", - уточнил Табурец.

Он добавил, что это возможно, если абоненты находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи независимо от оператора.

Чиновник напомнил, что следить за тревогой можно при помощи специальных приложений, местных телеканалов и радио.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. У абонентов нет мобильной связи и доступа в интернет.

Как сообщил источник РБК-Украина, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

На фоне этого в ряде областей начались проблемы с работой системы оповещения о воздушной тревоге.

Более детально о сбое в работе "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевстар Черкасская область воздушная тревога
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