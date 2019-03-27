Армії передали десятки контрабандних російських ракет "земля-повітря"

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Росія намагалася переправити ракети через Одеський порт

Кабінет міністрів України прийняв рішення про передачу армії конфіскованих за контрабанду російських ракет "земля-повітря". Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні виступив генпрокурор Юрій Луценко, який розповів, що "Рособоронекспорт" у змові з представниками оборонного комплексу України організували контрабанду 36 зенітних ракет "земля-повітря" для комплексу "Печора" в повному оснащенні разом з обладнанням. За його словами, російська сторона планувала передати ракети Еритреї, вони були конфісковані в порту Одеси.

"Ми зробили все, щоб зброю країни-агресора було передано нашим Збройним силам", - додав Луценко.

Також на засіданні уряду ухвалили відповідне рішення про передачу озброєнь українській армії.

Зазначимо, дані ракети призначені для ураження маловисотних пілотованих і безпілотних аеродинамічних цілей на висоті від 20 до 18000 метрів.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі заявили про перехід Збройних сил України на українські ракети і боєприпаси.