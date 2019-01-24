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У жителя Фастова вилучили арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 06:17
У жителя Фастова вилучили арсенал боєприпасів
Фото: вилучені боєприпаси (kv.npu.gov.ua)

Тротилові шашки, гранати та майже двісті патронів чоловік зберігав у гаражі

У місті Фастів Київської області поліція виявила у гаражі в місцевого жителя тротилові шашки, гранати та майже двісті патронів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області.

Зазначається, що до поліції надійшла інформація за якою правоохоронці прийшли до 60-річного чоловіка з санкцією на обшук.

"Під час проведення обшуку в гаражному приміщенні працівники поліції спільно з фахівцями-вибухотехніками виявили 6 тротилових шашок, вагою майже 1,5 кг, гранату Ф-1 та 3 гранати РГД, 200 набоїв калібром 7,62 мм до автомата Калашникова та кулемета", - йдеться в повідомленні.

Господар пояснив, що вибухівку та боєприпаси він знайшов у лісопосадці кілька років тому.

Вилучені речові докази будуть направлені на проведення відповідної експертизи.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

Нагадаємо, у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили арсенал боєприпасів: чотири дерев’яних ящики з набоями, 25 металевих патронних цинків та гранатомет були заховані в покинутій будівлі в селищі Луганське.

 

 

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Новини України Київська областьбоеприпасыФастов
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