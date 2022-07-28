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Мешканка Харківської області отримала 15 років в'язниці за здачу позицій ЗСУ

Фото: У Харківській області жінку засудили за державну зраду на 15 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Харківській області жінка з початку російського вторгнення регулярно передавала ворогу місця дислокації ЗСУ. У квітні її затримали, а нещодавно суд ухвалив обвинувальний вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

За повідомленням прокурорів, мешканка Чугуївського району, із початку вторгнення регулярно збирала відомості щодо дислокації українських військових та техніки у цьому ж районі. Потім передавала ці дані представникам країни-агресора та терористам із "ДНР" та "ЛНР".

У квітні жінку було викрито та затримали за підозрою у державній зраді. Після розгляду справи у суді, було ухвалено обвинувальний вирок. Жінка проведе 15 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше суд призначив вісьмом бойовикам із терористичного угруповання "ДНР" по 15 років позбавлення волі.

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