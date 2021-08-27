RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мешканка Харкова захворіла на малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії

Автор: Инна Собора

У Харкові зафіксували випадок малярії. Місцева жителька 16 серпня повернулася в Україну з Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Об'єктив".

У лабцентрі розповіли, що хворобу виявили у жінки 1979 року народження.

Так, 20 серпня у хворої з'явилася загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 градусів.

Однак в лікарню жінка звернулася лише 24 серпня. При обстеженні у неї виявили збудники тропічної малярії.

Зі слів пацієнтки, перебуваючи в Нігерії малярію вона не хворіла. Але жінка відзначає, що її кусали комарі. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування вона не проводила.

Раніше в Україні виявили п'ять випадків малярії серед моряків, один загинув.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківНигерия