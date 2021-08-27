Жительница Харькова заболела малярией. Она недавно вернулась из Нигерии

В лабцентре рассказали, что болезнь обнаружили у женщины 1979 года рождения.

Так, 20 августа у больной появилась общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,5 градусов.

Однако в больницу женщина обратилась только 24 августа. При обследовании у нее обнаружили возбудителей тропической малярии.

Со слов пациентки, пребывая в Нигерии малярией она не болела. Но женщина отмечает, что ее кусали комары. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания она не проводила.