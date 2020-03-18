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Жінка у Чернівцях померла не від коронавірусу, - медики

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 17:57
Жінка у Чернівцях померла не від коронавірусу, - медики
Фото: Ольга Снигуряк (facebook.com/cvODA)

Медики вважають, що коронавірус був супутньою патологією

Мешканка Чернівецької області, у якої після смерті підтвердили наявність коронавірусу, померла не від нього. Про це заявила заступник головного лікаря з лікувальної роботи Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Снігуряк, передає Facebook місцевої ОДА.

За її словами, 33-річна жінка мала складну патологію нервової та ендокринної системи, а також ураження легенів, але без легеневої недостатності.

"Причина смерті - судомний синдром на тлі набряку головного мозку і, не виключено, крововилив у мозок. Пацієнтку доставили в наше відділення, тому що вона мала кілька підвищену температуру, а її чоловік нещодавно повернувся з Італії. Вважаємо, що коронавірус у цій ситуації був супутньою патологією, до летального результату привів не він", - пояснила Снігуряк.

Нагадаємо, раніше МОЗ підтвердив другий випадок смерті від коронавіруса в Україні. Мешканка Чернівецької області вважається другою жертвою COVID-19 у країні, першою була жінка з Радомишля похилого віку.

Зазначимо, поліція почала розслідування за фактом смерті 33-річної жінки. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу халатність медиків, яка могла призвести до летального результату.

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