Жителей Житомирской области предупредили об опасности после ракетного удара

Российские оккупанты сегодня, 26 августа, ударили по Житомирской области ракетами с кассетными боеприпасами. Они представляют угрозу для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram .

"Уважаемые жители области, по информации специальных служб, сегодня во время массированной ракетной атаки враг использовал ракеты с кассетной боевой частью. Пока есть вероятность того, что кассетные элементы могут быть вне атакованных объектов", - отметил он.

Фото: россияне ударили по Житомирской области ракетами с кассетными боеприпасами (t.me/zhytomyrskaODA)

Бунечко добавил, что в случае, если жители Житомирской области нашли предмет, который похож кассетный боеприпас, необходимо: