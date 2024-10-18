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Жителей Запорожья предупредили о возможном неприятном запахе: в чем причина

Пятница 18 октября 2024 18:33
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Жителей Запорожья предупредили о возможном неприятном запахе: в чем причина Фото: туман в Запорожье (t.me zoda_gov_ru)
Автор: Нина Еланская

Из-за ухудшения погодных условий в Запорожье жители могут почувствовать неприятный запах на улице уже в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Также известно, что, по данным Запорожского областного центра гидрометеорологии, в течение 19 до 21 октября ожидается северное направление ветра.

Отмечается, что северный ветер и неблагоприятные условия могут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе.

Жителям города посоветовали соблюдать правила гигиенической безопасности в эти дни.

Прогноз погоды в Украине

Ожидается, что в эти выходные Украину накроют заморозки.

Кроме того, дожди уже завтра прогнозируются в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской области и в Крыму.

На остальных территориях будет сухая погода, но можно ожидать солнечных прояснений. Несмотря на это, выходные будут достаточно холодными. Известно, что холоднее всего будет на востоке страны. Прохладно будет и в Киеве.

Синоптики отмечают, что 20 октября в Украине дождей станет меньше, однако заморозков прибавится.

Однако уже с понедельника, 21 октября, в Украину придет потепление. Синоптики прогнозируют до +12+17 градусов с солнечными днями. Также они ожидают, что до 30 октября в Украине будет удерживаться погода без осадков.

Ранее мы сообщали о том, какие города Украины уже объявили о начале отопительного сезона. К слову, в Ровно отопление включили раньше всех, а именно - 8 октября. Однако в квартирах тепло начало появляться только вчера, 17 октября.

Вторым городом, где был начат отопительный сезон, стал Львов. Но местные ОСМД и ЖЭКи выступили за то, чтобы пока не подключать к системе многоквартирные дома, ведь это поможет сэкономить на оплате услуг

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