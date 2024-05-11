Жителей Сумской области просят соблюдать важное правило во время посещения кладбищ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

Так, соответствующее решение принято по итогам работы штаба по организации разминирования деоккупированных территорий Сумской области.

"Рекомендуем жителям Сумщины воздержаться от посещения кладбищ в пограничных - в 5-10 километров от государственной границы. Ведь это может быть опасно. Знаем, что у врага нет ничего святого. Поэтому могут быть обстрелы, провокации со стороны ДРГ и даже заминирование территории", - подчеркнул председатель ОВА Владимир Артюх.

Важные рекомендации

Кроме того, спасатели напомнили о правилах обращения на территории, где могут находиться взрывоопасные предметы. Так, в случае нахождения взрывоопасного устройства следует:

немедленно уведомить дежурные службы органов внутренних дел, гражданской защиты;

не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей;

прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

дождаться прибытия специалистов; указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

Ситуация в Сумской области

В последние месяцы ситуация в Сумской области обострилась. Оккупанты стали сильнее обстреливать населенные пункты области, в том числе те, что расположены в приграничье. Также не редки попытки заходов российских ДРГ.

Например, в феврале этого года российская ДРГ предприняла очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области. Враг несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя оккупантов удалось откинуть далеко от границы.

Напомним, ранее в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье, в 5 км от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам. А в прошлом году в этой же зоне ввели эвакуацию из-за постоянных обстрелов РФ.