Жителей Прикарпатья предупредили о возможных отключениях света: что случилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Прикарпатьеоблэнерго" в Telegram.

Проблемы с электроснабжением у жителей Ивано-Франковской области сегодня могут возникать в период с 10:00 до 17:00. Это связано с ремонтом высоковольтных сетей. Энергетики предупреждают, что надежность электроснабжения в этот период может ухудшиться, а если возникнет внештатная ситуация – возможно аварийное отключение света.

Жителей Прикарпатья также предупреждают о том, что в случае объявления воздушной тревоги в области работы на линии электропередач прекратят до тех пор, пока энергетики не получат сообщения об отбое опасности.

Узнать причины и период отключения электроэнергии в регионе жители Прикарпатья могут: