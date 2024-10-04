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Жителей Прикарпатья предупредили о возможных отключениях света: что случилось

Пятница 04 октября 2024 12:31
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Жителей Прикарпатья предупредили о возможных отключениях света: что случилось Фото: Линии электропередач (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных отключениях света 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Прикарпатьеоблэнерго" в Telegram.

Проблемы с электроснабжением у жителей Ивано-Франковской области сегодня могут возникать в период с 10:00 до 17:00. Это связано с ремонтом высоковольтных сетей. Энергетики предупреждают, что надежность электроснабжения в этот период может ухудшиться, а если возникнет внештатная ситуация – возможно аварийное отключение света.

Жителей Прикарпатья также предупреждают о том, что в случае объявления воздушной тревоги в области работы на линии электропередач прекратят до тех пор, пока энергетики не получат сообщения об отбое опасности.

Узнать причины и период отключения электроэнергии в регионе жители Прикарпатья могут:

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 4 октября, в Украине не прогнозируются отключения света по графику. Однако украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов. Рекомендуется пользоваться ими в дневное время – с 10:00 до 16:00.

В то же время днем 4 октября ситуация в энергетике ухудшилась и "Укрэнерго" вынужденно ввело графики аварийных отключений. Сообщается, что из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 528 населенных пунктов. В результате дроновой атаки на энергообъект в Сумской области часть региона была обесточена. Энергоснабжение удалось возобновить, однако во избежание перегрузки основной сети в 10:25 в Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения.

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Ивано-Франковская область Электроэнергия
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