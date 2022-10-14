Жителей Полтавской области предупредили об учебных стрельбах

Военные проведут учебные стрельбы в Полтавской области. Жителей предупредили о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредил Лунин.

Учебные стрельбы проведут на территории Шишацкой общины 14 и 15 октября.

Напомним, вчера на территории Шишацкой общины в Полтавской области упали два украинских самолета. По предварительным данным, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.