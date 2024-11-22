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Жителей ряда регионов Украины предупредили о гололедице на дорогах

Иллюстративное фото: украинцев предупредили об гололеде 23 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие сутки в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отметили спасатели, из-за непогоды будет объявлен первый, желтый уровень опасности.

В частности, в Киеве и области на дорогах ожидается гололедица. Ночью - значительный мокрый снег и налипание мокрого снега.

В Винницкой и Черкасской областях ожидается мокрый снег и налипание снега ночью. Водителей предупреждают об гололедице на дорогах.

Что касается центральной части страны, то там возможен дождь. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях ожидаются порывы ветра 17–22 м/с, на юге местами до 25 м/с.

На западе - гололедица на дорогах.

"Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", - написали в ГСЧС.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве прогнозируется мокрый снег, но уже 24 ноября будет сухая погода.

В то же время, синоптики прогнозируют, что ближайшая зима может оказаться относительно мягкой и не слишком суровой.

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