Жителей ряда регионов Украины предупредили о гололедице на дорогах

В ближайшие сутки в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как отметили спасатели, из-за непогоды будет объявлен первый, желтый уровень опасности.
В частности, в Киеве и области на дорогах ожидается гололедица. Ночью - значительный мокрый снег и налипание мокрого снега.
В Винницкой и Черкасской областях ожидается мокрый снег и налипание снега ночью. Водителей предупреждают об гололедице на дорогах.
Что касается центральной части страны, то там возможен дождь. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях ожидаются порывы ветра 17–22 м/с, на юге местами до 25 м/с.
На западе - гололедица на дорогах.
"Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", - написали в ГСЧС.
Сегодня в Киеве прогнозируется мокрый снег, но уже 24 ноября будет сухая погода.
В то же время, синоптики прогнозируют, что ближайшая зима может оказаться относительно мягкой и не слишком суровой.
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