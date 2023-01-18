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Жителей Крыма заставляют отдавать часть зарплаты на нужды армии РФ, - ЦНС

Фото: Жителей Крыма заставляют отдавать часть зарплаты на нужды армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская пропаганда в Крыму запустила информационную кампанию по поддержке своих военных. Местных жителей вынуждают отдавать часть зарплаты на нужды армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"С момента широкомасштабного вторжения российские власти пытаются заставить жителей временно оккупированного Крыма поддерживать их военных", - говорится в сообщении.

Местный бизнес призывают делать скидки военнослужащим РФ, а "госслужащих" и "чиновников" заставляют ежемесячно отдавать часть зарплаты на помощь оккупационной армии.

"В настоящее время на полуострове продолжается информационная кампания по привлечению средств на поддержку оккупантов. Местные не изъявляют желания поддерживать россиян, пришедших с войной на их землю. Оккупанты изо всех сил пытаются заставить людей помогать добровольно, но безуспешно", - добавили в ЦНС.

Поэтому, условия по поддержке военных РФ будут реализовываться неофициально, в принудительном порядке.

Напомним, что посольство России в Швеции опубликовало карту, где показно, что захваченные российскими войсками территории Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также Крым, являются частью Украины.

В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию из-за переориентации полуострова на обслуживание военных РФ.

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