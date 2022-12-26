Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться: можно остаться без света и воды

Он отметил, что россияне продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской области.

"Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся возле Днепра. Из-за постоянных атак рашистов там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Поэтому лучший вариант обезопасить себя - эвакуироваться в более безопасные регионы", - написал он.

Янушевич подчеркнул, что людей ежедневно вывозят бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, а также несколько раз в неделю из Херсона по другим направлениям: Кривой Рог, Львов, Днепр, Киев через Умань, Винницу.

Для эвакуации автобусом необходимо оставить заявку на "горячую линию" ХОВА:

0800330951 или 091481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot.

Или оставить заявку через Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Люди, которые записались на автобус, получат смс-сообщение со временем и местом выезда.

С маломобильными людьми связывается оператор для уточнения деталей. Этих пассажиров эвакуирует волонтерская группа на соответствующем транспорте.

Еще одной возможностью уехать является ежедневный поезд из Херсона в Хмельницкий, который отправляется в 15:27 с Херсонского железнодорожного вокзала. Для регистрации и посадки необходимо приехать на вокзал заранее - за 2-3 часа до отправления поезда.

По прибытии в Хмельницкий людей обеспечат жильем. Они также получат продовольственный набор и денежную выплату в размере 2000 гривен или 3000 гривен - для нетрудоспособных граждан.