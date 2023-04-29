Жителей Харькова предупредили о взрывах

В Харькове сегодня, 29 апреля, запланированы работы саперов, жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

"В ближайшее время в Харькове в районе кладбища №13 по ул. Пушкинская саперами будет совершен подрыв взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в селе Вернополье Изюмского района Харьковской области гражданский подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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