Жителей Черниговщины призвали готовиться к самому тяжелому сценарию этой зимой

По его словам, План устойчивости предусматривает несколько разделов. В частности, защита энергетических объектов, распределение тепловой генерации, установка блочно-модульных котельных, когенерационных установок, а также создание резерва генераторов.

Чаус отметил, что часть мероприятий выполняют по графику, однако некоторые работы продвигаются медленнее из-за постоянных российских обстрелов.

Глава Черниговской ОВА также добавил, что российские войска атакуют и те объекты, где уже активно выполняются работы по защите.

В то же время, он убежден, что область должна завершить подготовку к старту отопительного сезона.

"Мы должны успеть. У нас была очень сложная зима. Я считаю, мы ее достойно прошли", - отметил Чаус.

По его словам, минувшая зима Черниговщина прошла успешно благодаря слаженной работе энергетиков, коммунальщиков, тепловиков, работников водоканалов и органов власти.

"Я считаю, что мы справились с тем вызовом, который был, потому что, учитывая то количество обстрелов, которое было, и те последствия тех обстрелов, которые были, все могло быть в Чернигове и не только в Чернигове, и в некоторых городах гораздо хуже", - отметил глава ОВА.

В то же время Чаус считает, что предстоящий отопительный сезон может быть еще сложнее и нужно быть готовым к худшему сценарию.

"Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай Бог, чтобы я ошибался. Это прогноз, пожалуй, не как головы ОВА, а как человека, который видит, что происходит, что хочет, враг, и не только у нас. Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию", - сказал он.

Поэтому глава ОВА подчеркнул, что область должна усиливать защиту критической инфраструктуры.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется созданию резерва генераторов для объектов критической инфраструктуры.

Чаус объяснил, что в минувшую зиму, когда генераторы работали длительное время из-за отключения электроэнергии, часть оборудования выходила из строя или нуждалась в техническом обслуживании. Поэтому область должна сформировать дополнительный резерв.

По его словам, речь идет прежде всего о генераторах для объектов, обеспечивающих жизнедеятельность общин - больниц, систем водоснабжения и теплоснабжения.

"Мы были подготовлены неплохо, сейчас - точно будет лучше. Мы подготовимся лучше. Но какой будет зима и какими будут обстрелы, покажет зима. И нашу подготовку тоже покажет", - добавил глава Черниговской ОВА.