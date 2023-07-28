Жителей Бучи предупредили о беспилотниках над городом: будут доставлять лекарства

Как отметили в ведомстве, в городе запускают проект, в рамках которого беспилотники с желто-синей маркировкой и красными крыльями будут доставлять гуманитарные грузы в больницы.

"Они могут летать несколько раз в день в светлое время суток на высоте 100-300 м - звук у них почти отсутствует. При приближении к медицинскому учреждению будут снижаться до 20-40 м и будут сбрасывать грузы в желто-голубых боксах на парашюте. Посадка груза будет происходить в определенной зоне с точностью приземления до 5-10 м", - подчеркивают в горсовете.

Технология является безопасной и надежной, поскольку полеты координируются с военными подразделениями региона в режиме реального времени, заверили в ведомстве.

Бучанская община стала одной из первых, которая реализует подобный проект.

Беспилотники в Украине

Напомним, в Украине использование беспилотников становится все более популярным с начала полномасштабного вторжения россиян. Их применяют не только для ударов по врагу, но и в других целях.

В частности, нашей стране уже передали датские беспилотники, которые способны обнаруживать дроны на суше и под водой.

Также украинским военным предоставят БПЛА, которые способны эвакуировать раненых прямо с линии фронта.