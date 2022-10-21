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Жителей Белгородской области надумали переселять в Подмосковье, но и там уже падают ракеты

Иллюстративное фото: жителей Белгородской области надумали переселять в Подмосковье (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителей Белгородской области на фоне участившихся взрывов и пожаров в регионе предлагают переселить в Подмосковье, но там уже тоже неспокойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева в Telegram.

"Сегодня жить на территориях, непосредственно прилегающих к зоне СВО, увы, очень непросто: идут постоянные обстрелы жилых домов, детских садов, инфраструктурных объектов, поэтому угроза жизни высокая. Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье", - написал Воробьев.

По его словам, в Московской области уже организовали 550 мест размещения.

Почти одновременно с таким предложением российского чиновника издание Baza сообщило, что в Троицком (окраина Москвы) возле жилого дома упал противотанковый снаряд. По рассказам местных жителей, они слышали свист, после чего произошел сильный взрыв.

Снаряд, вероятнее всего, прилетел с полигона "Алабино", который находится неподалеку.

Фото: противотанковый снаряд, который упал возле жилого дома в Подмосковье (t.me/bazabazon)

Напомним, сегодня, 21 октября, стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области начался сильный пожар. Губернатор Вячеслав Гладков утверждал, что горит местное предприятие.

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