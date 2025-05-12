Жители мира назвали способы защиты от войны, Украина среди всех - исключение

Украина - одна из двух стран мира, где большинство жителей считают сохранение или развитие ядерного оружия в качестве средства сдерживания самым важным приоритетом. Вторая - Ямайка.

"Укрепление альянсов" является главным приоритетом в 87 из 100 стран, часто с большим отрывом. Даже в странах с высоким восприятием угрозы общественность предпочитает оборону за счет союзы, а не за счет увеличения расходов на оборону, ядерного сдерживания и, тем более, обязательной военной службы.

Ни одна из опрошенных стран не считает обязательную военную службу самым приоритетным направлением.

К немногим исключениям относятся такие страны, как Китай, Польша и Турция, где на первом месте стоит укрепление национальной военной мощи.

Большинство людей во всем мире не очень обеспокоены возможностью нападения со стороны другой страны. Самый высокий уровень беспокойства наблюдается в местах с активным или недавним конфликтом, включая Украину, Грузию и Демократическую Республику Конго, а также в некоторых частях Ближнего Востока, Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Напротив, в Соединенных Штатах и Китае, а также в странах Северной Европы, таких как Швеция, Финляндия и Норвегия, уровень беспокойства заметно ниже.

Исследование "Индекс восприятия демократии" было проведено в период с 9 по 23 апреля исследовательской компанией Nira Data. Заказчик исследования - Фонд "Альянс демократий". Было опрошено 111 тысяч респондентов в 100 странах мира.