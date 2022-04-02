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Жителі Рубіжного влаштували проукраїнський мітинг у Луганську, - Гармаш

Фото: головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Юлія Бойко

Жителі Рубіжного, яких окупанти вивезли до Луганська, 1 квітня влаштували проукраїнський мітинг. З вивішуванням прапора України і вимогою повернути їх на підконтрольну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головреда видання "ОстроВ", представника Донецька в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергія Гармаша.

"Скандал у Луганську! Жителі Рубіжного, "звільнені" від мирного життя, сьогодні вранці (1 квітня, - ред.) вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор і влаштували мітинг. Вимагали повернення в Україну і обурювалися тим, що "визволителі" зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на пайках", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти світлошумовими гранатами розганяли мітинг в окупованому Енергодарі, в результаті поранені чотири особи.

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ЛуганськРубежноеВійна Росії проти України