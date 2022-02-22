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Мешканці Попасної лишилися без водопостачання через обстріл бойовиків

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Попасна, Вівторок 22 лютого 2022 20:04
Мешканці Попасної лишилися без водопостачання через обстріл бойовиків Архівне фото: бойовики пошкодили водогін на Донбасі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У місті Золоте-3 було пошкоджено електропостачання водонапірної станції внаслідок обстрілів. Через що без водопостачання залишились 3312 жителя.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на сайт МВС України.

Сьогодні під час обстрілів було пошкоджено електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3 (колишнє Стахановець). Місцеве енергозабезпечуюче підприємство через напруженість ситуації не має змоги оперативно розпочати ремонтні роботи.

У зв’язку з цим, подача води на центральну частину міста Попасна, Сєвєродонецького району тимчасово здійснюватися не буде. Без водопостачання залишились 3312 абонента.

Зокрема, без водопостачання залишилась місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Усі вони оснащені місткостями для води на 2-4 тони, на території деяких з них знаходяться діючі свердловини.

Нагадаємо, сьогодні бойовики 47 разів порушили "тишу" на Донбасі, двоє військових поранені.

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