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Жители Олешек вынуждены выбирать между минами и голодом, - омбудсмен

16:35 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)

Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области вынуждены пешком или на собственном транспорте покидать город из-за нехватки пищи, воды и лекарств, рискуя подорваться на минах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам омбудсмена, десяткам людей приходится выезжать из городка на велосипедах, мопедах или идти пешком без безопасных маршрутов и транспортного сообщения.

Люди покидают свои дома, чтобы найти еду и необходимые вещи для себя и близких.

"Выбор, который Россия ежедневно оставляет гражданским: остаться – и умирать от голода; уехать – и рисковать взорваться на мини", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что подобные действия российской стороны являются грубым нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Несмотря на то, что Европейский Союз ранее заявил о необходимости предоставить гуманитарный доступ к Олешкам и обеспечить гражданским возможность безопасно уехать, эвакуация остается заблокированной.

"Обращаюсь к международным партнерам: помогите нам спасти этих людей. Я уже раньше направлял письма в МККК и ООН. Было все согласовано. Но у России нет человеческого в душе и блокирует эвакуацию", - заявил омбудсмен.

Напомним, россияне продолжают блокировать эвакуацию из оккупированного города Олешки Херсонской области.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в населенном пункте может оставаться более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.

Несмотря на все обращения, российская сторона не подтверждает готовность провести гуманитарную эвакуацию гражданского населения.

Из-за критического состояния населения на ситуацию вынуждены реагировать на международном уровне.

В частности, Европейская комиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам, где граждане длительно остаются без еды, лекарств и питьевой воды.

В то же время оккупанты пытаются скрыть собственные преступления и последствия гуманитарного кризиса. Для этого россияне разработали пропагандистскую методичку с фейками о реальном положении дел в Олешках.

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