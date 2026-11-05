Жители Олешек не получают завезенную во время гуманитарной миссии помощь, - ГВА

Жителям Олешек в Херсонской области не поступает помощь, завезенная во время недавней гуманитарной миссии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко рассказала в интервью "Укринформу" .

По ее словам, в обществе продолжают происходить страшные события.

"Получили также сигнал, что людям не поступает гуманитарная помощь, ввезенная в Олешки во время гуманитарной миссии", - сообщила Гасаненко.

А те, кому удалось его получить, говорят, что выдали минимальный набор продуктов, которого не хватит человеку на неделю.

"Как вы понимаете, мы не можем убедиться, что там происходит", - добавила начальница ГВА.

Также, по ее словам, есть люди, которые по разным причинам не смогли воспользоваться возможностью эвакуироваться.

"Есть те, кто рассказывают, что даже не знали об эвакуации. Ведь они находились, например, в подвалах, оставались без связи. Хотя и был режим тишины, люди в общине находятся в таком состоянии, что им трудно во что-либо поверить. Трудно оценить, что происходит вокруг. Ведь долго никуда не стреляли - люди не могли прийти к выводу об эвакуации", - рассказала Гасаненко.

Кроме того, в городе остались маломобильные, которых не подвезли в пункт сбора во время этой эвакуации. Сбор был возле больницы, а люди ждали, что их доставят россияне.

Люди также не эвакуировались, потому что боялись фильтрации. Такие были и среди тех, кто все же оставил Олешки.

"Они ехали с мнением, что это может быть "дорога в один конец", как говорится. Но оставаться там не могли никак, потому что их и в таком, и в другом случае ждала смерть. Поэтому рискнули", - отметила начальница ГВА.

Также во время эвакуации подобрали тех, кто ждал колонну на трассе. Но были женщины, которые не дождались и ушли, потому что думали, что автобусы уже проехали.