ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Жители Олешек не получают завезенную во время гуманитарной миссии помощь, - ГВА

11:24 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Жители Олешек не получают завезенную во время гуманитарной миссии помощь, - ГВА Фото: Жители Олешек не получают завезенную во время гуманитарной миссии помощь (facebook.com_dmytro.lubinets)
Додати як бажане джерело в Google

Жителям Олешек в Херсонской области не поступает помощь, завезенная во время недавней гуманитарной миссии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко рассказала в интервью "Укринформу".

По ее словам, в обществе продолжают происходить страшные события.

"Получили также сигнал, что людям не поступает гуманитарная помощь, ввезенная в Олешки во время гуманитарной миссии", - сообщила Гасаненко.

А те, кому удалось его получить, говорят, что выдали минимальный набор продуктов, которого не хватит человеку на неделю.

"Как вы понимаете, мы не можем убедиться, что там происходит", - добавила начальница ГВА.

Также, по ее словам, есть люди, которые по разным причинам не смогли воспользоваться возможностью эвакуироваться.

"Есть те, кто рассказывают, что даже не знали об эвакуации. Ведь они находились, например, в подвалах, оставались без связи. Хотя и был режим тишины, люди в общине находятся в таком состоянии, что им трудно во что-либо поверить. Трудно оценить, что происходит вокруг. Ведь долго никуда не стреляли - люди не могли прийти к выводу об эвакуации", - рассказала Гасаненко.

Кроме того, в городе остались маломобильные, которых не подвезли в пункт сбора во время этой эвакуации. Сбор был возле больницы, а люди ждали, что их доставят россияне.

Люди также не эвакуировались, потому что боялись фильтрации. Такие были и среди тех, кто все же оставил Олешки.

"Они ехали с мнением, что это может быть "дорога в один конец", как говорится. Но оставаться там не могли никак, потому что их и в таком, и в другом случае ждала смерть. Поэтому рискнули", - отметила начальница ГВА.

Также во время эвакуации подобрали тех, кто ждал колонну на трассе. Но были женщины, которые не дождались и ушли, потому что думали, что автобусы уже проехали.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, временный гуманитарный режим прекращения огня в оккупированных Олешках действовал с 27 октября по 1 ноября. Локальную договоренность реализовали при непосредственной координации первой леди США Мелании Трамп.

В результате проведенной операции в регион успешно доставили критически важную гуманитарную помощь. Кроме того, из опасной зоны удалось эвакуировать около 800 гражданских жителей.

По завершении режима тишины в городе омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о возможности внедрения новых гуманитарных миссий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсонская область Гуманитарная помощь Олешки Война в Украине
Новости
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так