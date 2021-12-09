RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Жителі Луганської області звернулися до Зеленського через вугільну блокаду РФ місцевої ТЕС

Автор: Наталія Гурковська

Жителі Луганщини звернулися президента, прем’єра та губернатора з проханням вирішити ситуацію з блокуванням Росією поставок вугілля на Луганську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Громадської ради при Щастинській міській військово-цивільній адміністрації (ВЦА) Андрія Гундертайло у Facebook.

Він розповів, що таке рішення було прийняте на екстреному позачерговому засіданні Громадської ради при Щастинській міській ВЦА.

Засідання було скликане через рішення РФ заблокувати поставки вугілля в Україну, які за відсутності залізничної колії з контрольованої частини України є єдиним джерелом поставки вугілля на Луганську ТЕС.

Раніше стало відомо, що для недопущення виникнення надзвичайної ситуації в регіоні Луганська ОДА звернулась до міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з проханням сприяти зняттю блокади на поставку вугілля на Луганську ТЕС.

Як зазначалось, в якості тимчасової альтернативи станція також може використовувати природний газ, але для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС