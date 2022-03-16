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Жителі Лисичанську залишилися без газу через пошкодження мережі

Фото: в Лисичанську зникло газопостачання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті ворожих обстрілів у місті Лисичанськ Луганської області було пошкоджені газорозподільні мережі. Внаслідок цього місто залишилося без газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС України.

"Вночі з 15 на 16 березня місто Лисичанськ втратило газопостачання - нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. Лисичанськгаз (підрозділ Луганськгазу) прийняв рішення перекрити газові мережі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти пошкодили газопровід-відвід до ГРС "Залісся" в Київській області. Наразі тривають аварійні роботи.

Зазначається, що станом на 16 березня 38 газорозподільних станцій зупинили роботу. Поки не відновлено газопостачання у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, в Чернігівській області частина населених пунктів знеструмлена. Наразі проблему вирішують аварійні служби.

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