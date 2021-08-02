Росія випробовує на жителях ОРДЛО аналог "Супутника", - розвідка

Жителі "ЛДНР" ризикують стати "піддослідними кроликами", вакцинуючись російським препаратом від коронавірусу "Супутник Лайт". Ця вакцина не отримала схвалення Європейського агентства ліків (EMA) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України .

"Жителі так званої "ЛДНР" можуть стати банальними піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробують на них новий варіант своєї вакцини "Супутник Лайт", перш ніж пропонувати її росіянам", - зазначили в розвідці.

Там нагадали, що "Супутник Лайт "зроблений на основі двокомпонентної вакцини" Супутник V", яка має безліч побічних ефектів. "Виникає питання: скільки таких ефектів має її однокомпонентний варіант? Їх число, швидше за все, набагато вище", - попередили в Міноборони.

Відзначається, що "Супутник Лайт" не отримав схвалення EMA і ВООЗ. "Це має величезне значення для поширення вакцин в рамках глобальної ініціативи щодо вакцин від коронавірусу, яка забезпечує препаратом найбідніші країни", - уточнили в розвідці.

У Міноборони звернули увагу, що випробувавши на жителях "ЛНР" і "ДНР" свою вакцину "Супутник Лайт", Росія не несе ніякої відповідальності за смерть або хворобу людей. У той час як за застосування сумнівного препарату на російських громадянах відповідальність понесуть фармацевти РФ.

"Скільки людей вб'ють цю вакцину - ніхто не дізнається", - резюмували в розвідці.