Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: названа причина

Сегодня, 26 октября, в Киевской области запланированы работы по разминированию. Жители некоторых районов могут слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Так, сегодня в Бучанском и Вышгородском районах саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. В Броварском районе специалисты и взрывотехники обследуют водные акватории. Поэтому жители некоторых общин Киевской области могут слышать взрывы. "Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.