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Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: названа причина

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Киевская область, Среда 26 октября 2022 10:10
Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: названа причина Фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 26 октября, в Киевской области запланированы работы по разминированию. Жители некоторых районов могут слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Так, сегодня в Бучанском и Вышгородском районах саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. В Броварском районе специалисты и взрывотехники обследуют водные акватории.

Поэтому жители некоторых общин Киевской области могут слышать взрывы.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера жители Киевской области тоже могли слышны звуки взрывов. В регионе проводили обучение саперов.

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