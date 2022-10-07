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Жители Киева и области сегодня снова могут слышать взрывы: в чем причина

Фото: жители Киева и области сегодня снова могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Вышгородском районе Киевской области в пятницу, 7 октября, снова будут проходить учения саперов. В связи с этим жители столицы и области могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Сегодня, 7 октября, с 9:00 на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводиться учения саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов.", - рассказали в военной администрации.

Кроме того, в Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные российскими оккупантами.

Напомним, вчера днем жители Киева услышали несколько мощных взрывов. При этом воздушную тревогу в городе не объявили. Позже в Киевской ОВА сообщили, что на территории области проходят учения саперов.

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КиевВзрыв