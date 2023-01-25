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Жители Киева и области могут слышать взрывы: что происходит

Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области в среду, 25 января, могут быть слышны взрывы. В одном из районов региона работают саперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

"Сегодня, 25 января, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города будут слышны звуки взрывов. Не паникуйте", - говорится в сообщении.

При этом в военной администрации призвали граждан придерживаться правил безопасности и до завершения воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:20 среды объявлена масштабная воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свою авиацию.

Как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в Украине могут чаще звучать воздушные тревоги из-за авиационных учений в Беларуси, которые там проводят российские оккупанты.

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