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Жители Киева и области могут слышать взрывы: в чем причина

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Киевская область, Среда 11 января 2023 13:49
Жители Киева и области могут слышать взрывы: в чем причина Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Киева и Киевской области сегодня, 11 января, могут слышны звуки взрывов в связи с уничтожением взрывоопасных предметов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Отмечается, что сегодня, 11 января, с 13.30 будет происходить ликвидация ВНП в Бучанском районе.

В связи с этим жители могут слышны звуки взрывов. Украинцев просят сохранять спокойствие и в случае объявления сигнала воздушной тревоги проходить в укрытие.

Напомним, сегодня СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева.

Кроме того, в КМВА рассказали, какие системы ПВО оберегают столицу.

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