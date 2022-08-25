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Жителі Хмельницької області чують "незрозумілі звуки": названа причина

Фото: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km/gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькій області повідомляють про "незрозумілі звуки". Місцевих жителів заспокоюють, що причиною тому є проведення військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"До нас надходять повідомлення про незрозумілі звуки в Хмельницькій громаді. Просимо зберігати спокій, це відбуваються навчання!" - написав він.

Нагадаємо, що 24 серпня російські військові завдали два ракетних удари по Хмельницькій області. Від обстрілів постраждав Шепетівський район.

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