ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ завдали ракетних ударів по Хмельницькій області, є постраждалі

Новость на русском →
Хмельницька область, Четвер 25 серпня 2022 08:52
Війська РФ завдали ракетних ударів по Хмельницькій області, є постраждалі Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на четвер, 25 серпня, російські військові завдали два ракетних удари по Хмельницькій області. Від обстрілів постраждав Шепетівський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"В результаті двох ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері в цивільних будинках і школі. Це вибухова хвиля", - заявив він.

Гамалій додав, що за медичною допомогою звернулися три людини, зокрема жінка і двоє дітей.

"У них легкі пошкодження в результаті ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомив глава ОВА.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що жертвами російської атаки стали 22 людини, серед них п'ятеро дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая область ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження