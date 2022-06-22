Жителі Херсонської області отримали гуманітарний вантаж від проекту "Рятуємо життя"

Понад 2 000 пакунків із продуктами першої потреби доправили до сіл Кочубеївської сільської територіальної громади в межах проекту "Рятуємо життя", що реалізує група "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

В березні всі вони потрапили під окупацію російських військ. Понад місяць люди жили без світла та мали проблеми з водопостачанням.

Зараз у селах громади відновлюють порушену інфраструктуру та поступово налагоджують постачання товарів.

Зауважимо, що від початку реалізації проекту "Рятуємо життя" в регіони України доставлено 3 146 тонн наборів першої потреби, більш як 1000 тонн із них надійшли до Кривого Рогу.

Загалом 15 000 продуктових наборів уже передані Криворізькій військовій адміністрації, а 15 600 пакунків доставлені до Кетрисанівської, Глеватської, Лозуватської, Петрівської, Карпівської, Новолатівської та Широківської територіальних громад.