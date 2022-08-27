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У Херсоні та області знову перебої зі світлом

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Херсон, Субота 27 серпня 2022 20:43
У Херсоні та області знову перебої зі світлом Фото: у Херсоні знову проблема зі світлом (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

В окупованому російськими військами Херсоні та області знову перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Сьогодні знову перебої зі світлом у великих містах області і безпосередньо в Херсоні. Що стосується сіл, то є ті, в яких електропостачання відсутнє з перших днів окупації, але люди все одно залишаються там і не хочуть нікуди їхати", - зазначив він.

Крім того, за його словами, жителям Херсонської області пишуть на Viber з маніпулятивними соціальними опитуваннями з приводу їх настроїв по відношенню до Росії.

"Але настрої наших людей незмінні - ненависть до ворогів. Окупантам навіть доводиться вивішувати погрози в оголошеннях, які лякають людей, щоб не зривали триколори, бо покарають. Але кожного дня населені пункти області прокидаються, а на стовпах синьо-жовті стрічки, українські символи та плакати, бо люди Херсонщини - незламні", - додав Хлань.

Нагадаємо, цього тижня окупована Херсонська область була знеструмлена в результаті зупинки Запорізької атомної електростанції. Також були проблеми з водопостачанням.

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