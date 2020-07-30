Мешканці Харкова заборгували за розподіл природного газу майже 7 млн гривень

Близько 15% клієнтів АТ "Харківміськгаз" мають борги за послугу з доставки природного газу. Понад 85 тисяч споживачів жодного разу з початку року не сплатили за розподіл газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що у разі несплати вартості послуг, питання про її стягнення буде вирішуватись в суді. В разі подання позовної заяви, крім суми боргу споживачу доведеться оплатити судовий збір, мінімальний розмір якого складає 2,1 тисяч гривень.

"Завдяки своєчасній оплаті більшістю споживачів, газова компанія у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами, забезпечуючи безперебійну та безаварійну доставку природного газу. Протягом карантину жодному харків’янину не було припинене газопостачання, а також не нараховувались штрафні санкції та пеня за прострочення оплати", - йдеться у повідомленні.

Втім, за словами прес-служби, значна частина неплатників продовжують ухилятися від сплати за розподіл газу. Менеджери компанії проводять роботу з боржниками в "режимі нагадування": розсилають листи, СМС та телефонують. А також надсилають досудові повідомлення з вимогою оплатити борг.

"Нагадуємо, що оплату можна здійснити не виходячи з дому, що особливо зручно в період діючих обмежувальних заходів. Для цього працюють онлайн-сервіси такі як, особистий кабінет на сайті 104.ua , мобільний додаток 104Mobile для Android, мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone, чат-бот "7104ua" у Viber та Telegram 7104ua", - йдеться у повідомленні.

АТ "Харківміськгаз" просить своїх клієнтів вчасно оплачувати рахунки за розподіл газу та дякує тим, хто найшов можливість своєчасно розрахуватись за послуги.