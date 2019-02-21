Жителі Чернігівської області скорочують споживання газу четвертий рік поспіль

Зараз триває компанія з укладення договорів поставок газу з непобутовими споживачами на поточний рік

Клиенты "Черниговгаз Сбыта" в 2018 году использовали 348,2 млн куб. м газа, что на 2% меньше, чем в 2017 году. Наибольшее сокращение потребления газа зафиксировано среди населения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основные поставки компании приходятся на бытовых потребителей - в 2018 году они получили около 324 млн куб. м или 93%. По сравнению с 2017 годом объем потребления газа населением уменьшился на 5,2 млн куб. м или 1,6%", - говорится в сообщении.

Остальные 24 млн куб. м распределились среди промышленных потребителей - 14,6 млн куб. м, что составляет 4,2% от общего объема поставок "Черниговгаз Сбыта", бюджетных учреждений – 9,6 млн кубометров (2,8%) и религиозных организаций - 243,5 тыс. куб. м (0,1%).

"В результате повышения цены энергоносителя как для населения, так и для юридических лиц, отбор газа хоть и не в значительной мере, но сократился. Также не последнюю роль сыграли более теплые погодные условия", - сообщил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

Для обеспечения конкуренции законодательством установлено, что все организации, которые финансируются из бюджета и потребляют газа на сумму свыше 200 тыс. гривен, обязаны закупать энергоресурс только на тендерных торгах на платформе ProZorro. По результатам проведения процедур государственных закупок, в прошлом компания поставляла газ 92 потребителям бюджетной сферы.

Сейчас продолжается компания по заключению договоров поставок газа с небытовыми потребителями на текущий час.

"С начала года 57 бюджетных организаций, которые закупают газ с применением тендерных процедур, уже заключили договора на поставку голубого топлива с "Черниговгаз Сбытом" на общий объем 3,2 млн куб. м. Кроме того, мы заявили о намерении принять участие в 3-х тендерных закупках газа, которые пройдут в ближайшее время", - сообщил Иван Луста.