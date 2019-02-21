Жителі Чернігівської області скорочують споживання газу четвертий рік поспіль

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зараз триває компанія з укладення договорів поставок газу з непобутовими споживачами на поточний рік

Клієнти "Чернігівгаз Збуту" в 2018 році використовували 348,2 млн куб. м газу, що на 2% менше, ніж у 2017 році. Найбільше скорочення споживання газу зафіксовано серед населення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основні поставки компанії припадає на побутових споживачів - в 2018 році вони отримали близько 324 млн куб. м або 93%. Порівняно з 2017 роком обсяг споживання газу населенням зменшився на 5,2 млн куб. м або на 1,6%", - йдеться в повідомленні.

Решта 24 млн куб. м розподілилися серед промислових споживачів - 14,6 млн куб. м, що становить 4,2% від загального обсягу поставок "Чернігівгаз Збуту", бюджетних установ – 9,6 млн кубометрів (2,8%) і релігійних організацій - 243,5 тис. куб. м (0,1%).

"В результаті підвищення ціни енергоносія як для населення, так і для юридичних осіб, відбір газу хоч і не значною мірою, але скоротився. Також не останню роль зіграли більш теплі погодні умови", - повідомив директор ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста.

Для забезпечення конкуренції законодавством встановлено, що всі організації, які фінансуються з бюджету і споживають газу на суму понад 200 тис. гривень, зобов'язані закуповувати енергоресурс тільки на тендерних торгах на платформі ProZorro. За результатами проведення процедур державних закупівель, в минулому компанія постачала газ 92 споживачам бюджетної сфери.

Зараз триває компанія з укладення договорів поставок газу з непобутовими споживачами на поточний годину.

"З початку року 57 бюджетних організацій, які закуповують газ із застосуванням тендерних процедур, вже уклали угоди на постачання блакитного палива з "Чернігівгаз Збутом" на загальний обсяг 3,2 млн куб. м. Крім того, ми заявили про намір взяти участь у 3-х тендерних закупівлях газу, які пройдуть найближчим часом", - повідомив Іван Луста.