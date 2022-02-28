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Жителі Бердянська протестують проти окупації. Вимагають від військових РФ залишити місто

Автор: Артем Горовенко

Через російську окупацію Бердянська місцеві жителі вийшли на мирний мітинг. Вони вимагають від російських військ залишити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОДА.

Повідомляється, що станом на 13:00 російські війська знаходяться на території міста та у будівлях виконкому і Національної поліції. Вони пересуваються на військовій техніці, а на околицях Бердянська розташована військова зброя.

"Прямо зараз перед будівлею виконкому проходить мирний мітинг. Люди вийшли під стіни мерії з основними вимогами: покинути адміністративні будівлі та залишити місто Бердянськ", - йдеться у повідомленні.


Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Бердянськ окуповано, але міська влада відмовилася співпрацювати з ворогом.

Також стало відомо, що російські окупанти у Бердянську розстріляли мирного мешканця за те, що він не дав їм мобільний телефон, щоб зателефонувати додому.

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