ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США про Казахстан: якщо в будинку опинилися росіяни, то їх буває складно змусити піти

Новость на русском →
П'ятниця 07 січня 2022 23:01
США про Казахстан: якщо в будинку опинилися росіяни, то їх буває складно змусити піти Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією в Казахстані. У Вашингтона є питання з приводу запиту на введення сил безпеки під керівництвом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Держдепу.

"Один урок з сучасної історії: якщо в твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти", - заявив Блінкен.

Він прокоментував події в Казахстані і звернення влади за підтримкою до ОДКБ, в результаті чого в країну ввели російські війська.

"Я думаю, що влада і уряд Казахстану, безумовно, здатні адекватно реагувати на протести і робити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи при цьому закон і порядок. Тому незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі. Ми намагаємося дізнатися про це більше", - додав глава Держдепу.

Раніше ми писали, що Держдеп заявив про "гарантії безпеки" Росії: деякі пропозиції абсолютно нездійсненні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Сполучені Штати Америки
NEWS
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані