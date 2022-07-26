Жителів Тернопільської області попередили про військову активність та переміщення техніки

Найближчими днями у Тернопілській області планується військове злагодження різних підрозділів, будуть маневри техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Ще раз прохання не знімати, не викладати це в інтернет. Це суворо заборонено", - повідомив на брифінгу начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Нагадаємо, переселенців у Тернополі закликали зареєструватися у міській раді.
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