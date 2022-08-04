Мешканців Тайваню закликали скачати на телефони карту бомбосховищ

Влада Тайбею (столиця Тайваню) закликала громадян завантажити на смартфони мобільний додаток, який показує місце розташування найближчого бомбосховища на тлі масштабних навчань Китаю навколо півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне інформаційне агентство Тайваню.

Як заявив представник відомства у справах міського будівництва Чжен Дачуань, у Тайбеї налічується 5 771 бомбосховищ, які здатні вмістити близько 12,87 млн осіб, що майже вп'ятеро більше за чисельність тайванської столиці.

За його словами, укриття запрацюють у разі протиповітряних навчань чи бойових дій.

При цьому Нацполіції зазначили, що по всій країні діють понад 100 тисяч протиповітряних укриттів загальною місткістю понад 86,55 млн осіб (населення Тайваню станом на 2020 рік становило близько 23,5 млн людей).

Вказано, для того, щоб громадянам було зручніше довідуватися про місцезнаходження укриттів, Управління поліції розмістило відповідну інформацію в додатку "Служба поліцейських адміністрацій" завантажити який можна з App Stor чи Google Play.

Загострення між Китаєм і Тайванем

Нагадаємо, сьогодні армія Китаю розпочала масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню. Вони триватимуть з 4 по 7 серпня у шести акваторіях біля острова.

Раніше стало відомо, що Китай у навчаннях навколо Тайваню залучить ракети, здатні нести термоядерний заряд.

Це стало відбуватися після того, як 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози Китаю.

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