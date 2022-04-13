Жителів Сумської області закликали здавати деталі від трофейної російської техніки

Жителів Сумської області закликали повертати деталі від трофейної російської техніки. Таким чином українські військові зможуть поповнити власний автопарк та направити його на оборону країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - зазначив голова області.
В разі наявності будь-яких запчастин від військової техніки влада закликає звертатися за телефоном: 0964160325.
Нагадаємо, що ЗСУ звільнили територію Сумської області від російських окупантів, при цьому в регіоні тривають роботи з розмінування.
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