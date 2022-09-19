Жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватися на зиму

Мешканців деокупованих населених пунктів Херсонської області закликають виїжджати на зимовий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - написав він.
Держава допоможе бажаючим виїхати з області. Для цього потрібно:
При звернені до ОВА слід вказати свої гуманітарні потреби.
Після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи держава виплачуватиме українцям грошову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень для дорослого та 3 тисяч гривень для людей з інвалідністю та дітей.
Крім цього, жителі області можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій за посиланням.
Зазначимо, що раніше мешканців звільненої частини Херсонської області закликали евакуюватися через загрозу обстрілів з боку росіян.
Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що окупанти у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції, щоб уникнути хаотичного відступу.
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