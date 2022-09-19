Жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватися на зиму

"З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - написав він.

Держава допоможе бажаючим виїхати з області. Для цього потрібно:

Звернуться на "гарячу лінію" Херсонської ОВА за номером +0800330951 або написати у чат-бот. Повідомити про намір евакуюватися - спеціалісти сформують вашу заявку. З вами зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації. У зазначений час прийти на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.

При звернені до ОВА слід вказати свої гуманітарні потреби.

Після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи держава виплачуватиме українцям грошову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень для дорослого та 3 тисяч гривень для людей з інвалідністю та дітей.

Крім цього, жителі області можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій за посиланням.