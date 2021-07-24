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Жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за в'їзд в Україну через Росію

Автор: РБК-Україна

Жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за в'їзд в Україну через Росію. 24 липня набирає чинності офіційно опублікований Закон України №1583.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Портал МВС.

Законом передбачено, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, якщо такі порушення настали з причин гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України.

Причинами гуманітарного характеру є: тяжка хвороба, смерть близьких родичів; забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування при наявності тяжких та / або хронічних хвороб; виїзд з тимчасово окупованих територій особи, що має документи, що підтверджують право на постійне або тимчасове проживання в іншій державі, крім Російської Федерації; оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; відвідування навчального закладу для навчання, проходження професійно-практичної підготовки, державної підсумкової атестації; возз'єднання сім'ї; повернення особи до місця проживання; з метою прийняття спадщини.

Закон дозволяє перетинати український кордон у тимчасово закритих пунктах пропуску і не звільняє від відповідальності всіх осіб, які порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Нагадаємо, що Україна скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію.

Також Україна засуджує залучення жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми Росії.

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ОРДЛО