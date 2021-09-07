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У жителів Львова перевірятимуть документи та автомобілі: причина

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Львів, Вівторок 07 вересня 2021 10:21
У жителів Львова перевірятимуть документи та автомобілі: причина Фото: мешканців Львова попереджають про раптові навчання СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 7 вересня у Львові відбудуться раптові антитерористичні навчання СБУ. В рамках чого у місцевих жителів можуть перевіряти документи та транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Львівській області.

За інформацією силового відомства, тренування відбудуться у Львівській міській раді.

"Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Львова із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях.

Крім того, можлива перевірка документів громадян, догляду автомобільного транспорту, тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

Як додають у відомстві, метою навчань є перевірка взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спеціальних служб в умовах потенційної терористичної загрози.

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Служба безпеки України Львів
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