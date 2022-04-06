Жителів Луганської області просять евакуюватися: окупанти знищують залізницю

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів - з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.
"Звертаюся до кожного жителя Луганської області - евакуюйте, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди їдуть звідти. Поки є автобуси і поїзди - користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області. Ремонт тривав кілька годин, потяги затримувалися", - зазначив він.
Місця зборів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.