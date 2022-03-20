Жителів Луганська закликають у SMS вийти на мітинг проти мобілізації,- ЗСУ
Жителів тимчасово окупованих територій Луганської області закликають вийти на мітинг проти мобілізації в центрі міста. Їм розсилають відповідне SMS-повідомлення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СтратКому ЗСУ.
"На мобільні телефони мешканців тимчасово окупованих територій Луганської області почали масово приходити СМС-повідомлення із закликом вийти на мітинг проти мобілізації в центрі Луганська",- пише пресслужба.
Фото: жителів Луганська закликають у SMS вийти на мітинг проти мобілізації (facebook.com/AFUStratCom)
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